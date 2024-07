Domani, 25 luglio, Flash Mob a Piazza Armerina: uniti per proteggere i boschi

Dalla libera iniziativa di alcuni cittadini e associazioni, è nata l’idea di un flash mob per sensibilizzare la comunità piazzese sull’emergenza incendi. L’evento si terrà giovedì 25 luglio alle ore 19:30 in Piazza Generale Cascino. I partecipanti sono invitati a vestirsi a lutto come segno di dolore e rabbia per la situazione attuale.

Un’iniziativa apolitica per unire la comunità

L’evento, organizzato senza alcun colore politico, mira a unire la comunità per gridare il proprio dolore e rabbia verso chi ha il compito e la responsabilità di proteggere il territorio. I promotori dell’iniziativa sottolineano l’importanza di un’azione collettiva per richiamare l’attenzione delle autorità competenti sull’urgenza di proteggere i boschi locali.

L’importanza della partecipazione cittadina

La partecipazione attiva dei cittadini è cruciale per il successo del flash mob. Indossare abiti neri rappresenta un simbolo di lutto per i boschi devastati dagli incendi e un segno di solidarietà verso chi è impegnato nella lotta contro questo fenomeno. Gli organizzatori sperano che l’evento possa sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza della prevenzione e della protezione ambientale.

Appuntamento in Piazza Generale Cascino

L’appuntamento è fissato per giovedì 25 luglio alle ore 19:30 in Piazza Generale Cascino. Tutti sono invitati a partecipare, vestiti a lutto, per dare un segnale forte e visibile di unità e preoccupazione per il futuro dei boschi e dell’ambiente.