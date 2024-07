Incidente sulla A19: intervento dei VVF di Enna per liberare conducente intrappolato

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11, una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna è intervenuta sulla A19, al chilometro 127+300, in direzione Palermo, per un incidente stradale. Due furgoni si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento.

Nel violento impatto, uno dei due conducenti è rimasto incastrato nel proprio veicolo. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di estrarre il conducente ferito dal furgone. Successivamente, il ferito è stato affidato al personale del 118, che ha provveduto al trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale e il personale dell’ANAS, per gestire la viabilità e prestare assistenza nelle operazioni di soccorso. Le autorità stanno lavorando per determinare le cause dello scontro.