Emergenza idrica a Piazza Armerina: attivato il centro operativo comunale

Con l’ordinanza n. 23 del 26 giugno 2024, il Sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in modalità ristretta per fronteggiare l’emergenza idrica. La decisione segue la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale da parte della Giunta Regionale, in risposta alla grave crisi idrica che colpisce diverse province siciliane, inclusa Enna.

Motivazioni e misure adottate

L’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha proposto la dichiarazione dello stato di crisi idrica già a marzo 2024, a causa delle scarse precipitazioni e delle temperature superiori alla media che hanno impedito il riempimento degli invasi. La Giunta Regionale ha quindi formalizzato lo stato di emergenza il 11 marzo 2024. In questo contesto, il Comune di Piazza Armerina ha riconosciuto la necessità di attivare il C.O.C. per pianificare e coordinare le azioni di risposta alla crisi.

Funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il C.O.C. attiverà in un primo momento diverse funzioni essenziali:

1. Funzione tecnica di valutazione e pianificazione, affidata all’ing. Mario Duminuco e sostituita dal dr. Paolo Gabrieli.

2. Funzione volontariato, coordinata dal signor Giuseppe Talluto.

3. Funzione materiali e mezzi, gestita dal rag. Giuseppe Baiunco.

4. Funzione servizi essenziali e attività scolastiche, sotto la responsabilità del geom. Teodoro Ribilotta.

5. Funzione telecomunicazione, diretta dal signor Filippo Nicotra.

6. Segreteria del C.O.C. e supporto amministrativo, affidati al dr. Paolo Gabrieli.

Convocazione dei responsabili

Il Sindaco ha convocato per oggi pomeriggio i titolari delle funzioni del C.O.C. presso la sede del Centro Operativo Comunale. I responsabili sono incaricati di intraprendere tutte le azioni necessarie per gestire l’emergenza e mitigare i rischi associati.

Stato d’allerta

L’ordinanza sindacale prevede la diramazione dello stato d’allerta di protezione civile nel territorio comunale fino alla risoluzione delle condizioni di emergenza. Il responsabile del servizio comunale di Protezione Civile è incaricato di attivare le funzioni del C.O.C. e coordinare le attività operative per affrontare la crisi idrica.

Con questa ordinanza, Piazza Armerina si prepara a gestire l’emergenza idrica con un approccio coordinato e pianificato, coinvolgendo tutte le risorse disponibili per garantire una risposta efficace alla crisi.