Emergenza idrica a Enna: Il Prefetto convoca riunione con autorità locali. Richiesti 5 lt/s in più per Piazza Armerina e Nicosia

Questa mattina si è svolta una riunione presso la Prefettura di Enna, presieduta dal Prefetto, dr.ssa Maria Carolina Ippolito, per discutere l’attuale emergenza idrica che affligge il territorio provinciale. All’incontro hanno partecipato rappresentanti del Libero Consorzio comunale di Enna, sindaci e rappresentanti dei comuni della provincia, vertici delle Forze dell’Ordine, il Presidente dell’ATI della provincia di Enna, rappresentanti di SiciliAcque e il Presidente di AcquaEnna.

Esiti della cabina di regia regionale

Il Prefetto ha informato i partecipanti sugli esiti dell’incontro tenutosi il 21 giugno, presieduto dal dirigente generale coordinatore della Cabina di regia istituita per l’emergenza idrica presso la Presidenza della Regione Siciliana. All’incontro erano presenti anche i Prefetti di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani. È stato istituito presso la Prefettura di Enna un gruppo di lavoro coordinato dal Viceprefetto Vicario e dal Capo di Gabinetto per la gestione quotidiana delle emergenze e per fornire supporto ai comuni.

Attivazione dei centri operativi comunali

Il Prefetto ha anche sollecitato tutti i comuni ad attivare immediatamente i Centri Operativi Comunali per monitorare costantemente l’andamento della crisi idrica. Ha inoltre suggerito che le richieste di finanziamento per l’acquisto di autobotti vengano canalizzate attraverso la Prefettura alla Cabina di regia. Durante l’incontro, alcuni comuni con minori criticità hanno offerto l’utilizzo di sorgenti e pozzi per il rifornimento idrico, che saranno esaminati da AcquaEnna.

Misure di sicurezza e prevenzione

Il Prefetto ha richiesto alle Forze di Polizia di intensificare le attività investigative e di controllo del territorio per prevenire furti d’acqua e allacci abusivi, garantendo l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha raccomandato ai sindaci di coinvolgere le polizie municipali, tecnici comunali e personale addetto ai controlli esterni in queste attività.

Richieste di aumento della dotazione idrica

Infine, su sollecitazione dei sindaci, il Prefetto si è impegnato a richiedere all’Autorità di Bacino di autorizzare SiciliAcque ad aumentare la dotazione idrica di 5 litri al secondo per risolvere i problemi di distribuzione nei comuni di Piazza Armerina e Nicosia.