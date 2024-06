Incontro a Valguarnera sull’impresa domestica

Ieri pomeriggio, presso l’aula consiliare del Comune di Valguarnera, si è tenuto un incontro organizzato dai Comuni dell’area interna di Troina sul tema dell’impresa domestica. All’evento hanno partecipato il Presidente del Consiglio dell’Unione, dott. Salvatore Buscemi, e il Vicesindaco di Villarosa, accompagnato da vari rappresentanti, tra cui la Dottoressa Veronica Matta dell’associazione “L’albero delle idee/Progetto Fatu in domo”.

Il progetto Fatu in domo

La Dottoressa Matta ha illustrato ai presenti le opportunità offerte dal progetto Fatu in domo, che permette di avviare microimprese domestiche di prodotti agroalimentari e l’apertura di hotel restaurant come integrazione al reddito. Ha portato esempi di successo da comuni dell’entroterra della Sardegna, zone a rischio di spopolamento, dimostrando come l’iniziativa possa contribuire alla rinascita economica e sociale di piccole comunità.

Partecipazione e interesse

L’incontro ha visto la partecipazione non solo di rappresentanti dei comuni dell’area interna di Troina, ma anche di cittadini di Enna interessati al progetto, sebbene non facciano parte dell’Unione. Questo dimostra un ampio interesse per le opportunità offerte dall’impresa domestica, evidenziando la rilevanza del tema anche oltre i confini comunali.