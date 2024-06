ASP Enna. Le attività della Clinica Veterinaria Pubblica

A due anni dall’apertura, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASP di Enna traccia il bilancio delle attività svolte presso la Clinica Veterinaria Pubblica.

Da marzo 2022 a oggi sono stati effettuate oltre 3.000 identificazioni di animali ed eseguiti n° 505 interventi di sterilizzazione/castrazione (150 anno nell’anno 2022; 245 nel 2023 e 110 anno nel 2024).

I numeri attestano la costante e sistematica azione, condotta in favore di tutto il territorio dell’ASP di Enna, per la tutela degli animali d’affezione e la lotta al randagismo.

Inoltre, sono stati eseguiti interventi di ortopedia e chirurgia generale che si sono resi necessari in situazione di pronto intervento su animali privi di proprietario segnalati da privati cittadini per il tramite della Polizia Locale.

Si prospetta un incremento ulteriore delle attività delle Clinica, anche, per i risultati che si attendono dalla realizzazione di un progetto specifico predisposto dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario (DPV) per dare piena attuazione alle disposizioni della Legge Regionale 15/2022 e affrontare con azioni risolutive il fenomeno del randagismo.

Il progetto è stato presentato a tutti i Comuni dell’ASP di Enna, molti dei quali si sono già espressi favorevolmente e sono in corso incontri tecnici per definirne l’operatività sul campo.

Tra le azioni previste, vi sono il rafforzamento delle attività di anagrafe e l’incremento delle sterilizzazioni/castrazione attraverso l’inserimento nel programma dei cani cosiddetti “fuori controllo”, oltre ai randagi; prevista, inoltre, un’attività informativa/formativa nelle scuole, quale volano di un percorso di sensibilizzazione collettiva per un corretto rapporto con gli animali d’affezione nel rispetto dello stato di libertà e di benessere di quest’ultimi.

La Direzione Aziendale esprime il pieno soddisfacimento per i risultati raggiunti dal Dipartimento di prevenzione Veterinario, diretto dal Dott. Ireneo Sferrazza, e dalla Unità operativa Complessa SIAPZ, diretta dal Dott. Domenico Lodico; fa sincero plauso a tutti i Medici Veterinari che, con grande professionalità e dedizione, hanno garantito il regolare svolgimento delle attività chirurgiche della Clinica, dal Direttore sanitario Dott. Muratore Antonino, alla Dott.ssa Luciana Spiaggia che gestisce le liste di attesa e coordina le equipe operatorie delle quali fa parte; a tutti gli altri professionisti che costituiscono le equipe, Dott. Sola Calogero, Dott. Castagna Aldo, Dott. Giunta Francesco e Dott.ssa Zirilli Vanessa.