Prevenzione degli incidenti domestici: incontro alla Scuola San Giovanni Bosco di Leonforte

Prevenire gli incidenti domestici è stato l’argomento dell’incontro che si è tenuto a Leonforte presso la sede della Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giovanni Bosco. La responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Enna, dr.ssa Eleonora Caramanna, insieme con la sua equipe, ha sensibilizzato e informato i docenti e i genitori degli allievi su quanto sia importante prestare attenzione in ambiente domestico per prevenire incidenti, modificando anche comportamenti e stili di vita per il mantenimento di un ambiente sicuro.

Importanza della prevenzione

“L’incontro ha avuto la finalità di stimolare i presenti a essere cittadini attivi e consapevoli, a prendere coscienza dei comportamenti a rischio al fine di correggerli per riconoscere e affrontare eventuali situazioni di pericolo,” ha affermato la dr.ssa Caramanna. L’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute promuove nel territorio la cultura della sicurezza domestica, seguendo le indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, per accrescere la capacità di individuare i pericoli all’interno delle abitazioni e negli spazi di vita.

Ringraziamenti e partecipazione

“Si ringraziano – afferma Eleonora Caramanna – la dirigenza, i docenti e i genitori degli allievi della Scuola San Giovanni Bosco che hanno partecipato all’evento con grande interesse”. L’incontro ha rappresentato un importante momento di condivisione e formazione, evidenziando l’importanza di un’azione collettiva e consapevole per la sicurezza domestica.