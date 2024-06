Enna – Seconda sagra degli antichi sapori siciliani. Sabato presso il convento di Montesalvo

La seconda edizione della Sagra degli Antichi Sapori Siciliani si terrà sabato 8 giugno 2024 alle ore 21.00 presso il Chiostro del Convento di Montesalvo a Enna. L’evento, organizzato dalla Parrocchia S. Leonardo in Montesalvo e dal Comitato S. Antonio di Padova, celebra la ricchezza della tradizione culinaria siciliana, offrendo un percorso degustazione che include una varietà di assaggi tipici. L’ingresso alla sagra è libero, ma per partecipare al percorso degustazione è prevista una quota di 3,00 euro. La quota comprende un piatto con assaggi vari, un panino con la salsiccia e un bicchiere di vino. L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nei sapori autentici della Sicilia, promuovendo la cultura locale attraverso la riscoperta di antiche ricette e tradizioni.