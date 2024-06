Ambiente: a Palermo raccolte 400mila confezioni di farmaci in un anno e mezzo

A Palermo e provincia, le farmacie svolgono un ruolo cruciale nella sostenibilità ambientale attraverso la raccolta e lo smaltimento dei farmaci scaduti e delle confezioni integre con almeno sei mesi di validità. Nel 2023, la Rap ha raccolto 32.499 confezioni di farmaci scaduti, e nei primi cinque mesi del 2024, il trend è rimasto costante con 14.102 confezioni raccolte. Questo impegno, in collaborazione con il Comune di Palermo e la cooperativa sociale Giorgio La Pira, ha permesso di evitare che questi farmaci finissero in discarica, contribuendo alla salute dell’ecosistema.

Distribuzione e solidarietà sociale

Nel 2023, presso le farmacie di Palermo e nei comuni limitrofi, sono state recuperate 250mila confezioni integre, con ancora sei mesi di validità. Nei primi cinque mesi del 2024, sono state raccolte altre 102mila confezioni, destinate alla “farmacia sociale” della cooperativa e a enti caritatevoli, oltre che inviate in Libano, Ucraina e Romania. In totale, sono state recuperate 398.601 confezioni di farmaci, evitando che finissero in discarica. Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, ha sottolineato l’importanza delle farmacie nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul corretto smaltimento dei farmaci e nel ridurre l’impatto ambientale grazie alla loro capillare presenza sul territorio.