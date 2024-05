Enna – Sarà presentato mercoledì 22 maggio “Pole Pole”, il nuovo romanzo della professoressa Salvina Alba

Mercoledì 22 maggio, alle ore 17:30, presso la biblioteca degli autori ennesi HENNAION, verrà presentato il nuovo romanzo della professoressa Salvina Alba, intitolato “Pole pole”. Il libro narra del viaggio in Kenya di due amiche romane, esplorando tematiche di amicizia e avventura in una cornice esotica e affascinante.

Dialogo con l’autrice

Nel corso dell’evento, l’autrice dialogherà con Tiziana Tricarichi, docente di lettere presso l’IIS Abramo Lincoln di Enna. Questo confronto offrirà ai presenti l’opportunità di approfondire i temi trattati nel romanzo e di conoscere il processo creativo che ha portato alla sua stesura.

Letture di brani selezionati

Durante la presentazione, saranno letti alcuni brani del libro a cura dell’attrice e scrittrice Elisa Di Dio e della scrittrice Maria Rosa Emma. Le letture contribuiranno a immergere i partecipanti nell’atmosfera del romanzo, dando un assaggio delle avventure e delle emozioni vissute dalle protagoniste.

Informazioni sull’evento

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura e per chiunque voglia scoprire il nuovo lavoro della professoressa Salvina Alba. La biblioteca HENNAION si conferma ancora una volta un luogo di incontro culturale, capace di ospitare eventi di grande interesse per la comunità ennese.