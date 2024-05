Settimana motoristica ennese: il ritorno delle leggende del motorsport a Pergusa

Il 15 maggio 2024 ha segnato l’inizio della “Settimana Motoristica Ennese” presso l’Autodromo di Pergusa, in Sicilia, un evento che celebra il ritorno delle automobili leggendarie e delle monoposto di Formula 1 che hanno fatto la storia del motorsport. Le attività inizieranno giovedì 16 con l’apertura ufficiale, seguita dall’accensione dei motori per le prove libere di venerdì 17. Il fine settimana vedrà svolgersi le prove ufficiali e la prima delle gare in programma sabato 18, culminando con la seconda gara domenica, dove verranno assegnati il Gran Premio del Mediterraneo, la Coppa Città di Enna ed il Premio Pergusa.

Un evento di portata internazionale

Piloti provenienti da 8 diverse nazioni parteciperanno all’evento, mostrando il loro entusiasmo per questa rassegna unica. Mario Sgrò, presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa, ha espresso il suo orgoglio e la sua passione nel riportare a Pergusa alcuni dei più preziosi gioielli del mondo delle corse, celebrando non solo lo sport ma anche la cultura e la storia dell’automobilismo.

L’evento sarà coperto intensamente dai media, con trasmissioni in live streaming delle gare, garantendo agli appassionati di non perdere nemmeno un momento dell’azione. “La storia torna a Pergusa, siamo pronti ad iniziare”, ha dichiarato Sgrò, sottolineando l’importanza di un evento che oltre a essere una competizione è un vero e proprio tributo alla storia dell’automobilismo.