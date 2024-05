Piazza Armerina – I protagonisti del Barock Festival: Roby Pellati, il batterista di Luciano Ligabue che ama le Harley Davidson

Roby Pellati è uno dei batteristi italiani più talentuosi e apprezzati. La sua carriera è costellata di successi e collaborazioni con artisti di fama internazionale. Il suo stile potente, preciso e versatile lo ha reso un punto di riferimento per la musica italiana

Nome completo: Roberto Pellati

Soprannome: Robby Pellati

Data di nascita: 6 settembre 1965

Luogo di nascita: Casalgrande, Italia

Strumento: Batteria

Genere musicale: Rock, Pop, Blues

Anni di attività: 1983 – oggi

Biografia:

Roby Pellati, nato a Casalgrande il 6 settembre 1965, ha iniziato a suonare la batteria da autodidatta all’età di 12 anni, perfezionando poi la sua tecnica con un anno di studi a Milano sotto la guida di Tullio de Piscopo. Pellati è diventato famoso per la sua collaborazione con Luciano Ligabue, con cui ha suonato dal 1995 al 2007. Ha partecipato a tutti i tour del cantautore emiliano, contribuendo al successo di brani iconici come “Balladromo”, “Tempesta d’amore” e “Tra palco e realtà”.

Oltre a Ligabue, Pellati ha collaborato con numerosi altri artisti italiani, tra cui Francesco Guccini, Elisa, Gianna Nannini, Nek e Fiorella Mannoia. Ha inoltre partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, sia come batterista che come percussionista. E’ un batterista versatile che si distingue per la sua potenza, il suo groove e la sua precisione. È influenzato da diversi generi musicali, tra cui rock, pop, blues e funk. Il suo stile è caratterizzato da un drumming solido e dinamico, con un’attenzione particolare al ritmo e alla pulsazione.

Discografia:

Pellati ha partecipato a numerosi album di Luciano Ligabue e di altri artisti italiani. Tra i suoi dischi più importanti ricordiamo:

Ligabue (1995)

Ligabue (1997)

Tempi Moderni (2000)

Fuori da qui (2002)

Buon viaggio (2006)

Ligabue Live (2007)

Nel nome del padre (2010) – con Francesco Guccini

L’amore che non ho (2012) – con Elisa

Fresco di cera (2015) – con Fiorella Mannoia

Premi e riconoscimenti:

Premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui:

Premio Targa Tenco (2002) – come miglior batterista italiano

Premio MEI (2006) – come miglior musicista italiano

Premio FIM (2010) – come miglior batterista italiano

Curiosità:

Roby Pellati è un grande appassionato di motociclette e possiede una Harley Davidson.

È tifoso del Bologna FC. Il suo batterista preferito è John Bonham dei Led Zeppelin.

