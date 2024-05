Gt Talent approda in Sicilia: la 7a tappa in programma all’autodromo di Pergusa

L’Autodromo di Pergusa, il solo circuito internazionale del meridione, si prepara ad ospitare per la prima volta una tappa dell’edizione 2024 di GT Talent, il talent show dedicato agli aspiranti piloti. Con una storia che inizia nel 1958 e che include eventi prestigiosi come il Gran Premio del Mediterraneo e il Mondiale Superbike, l’autodromo siciliano aggiunge ora una nuova pagina alla sua illustre cronistoria.

Iscrizioni aperte dal 31 maggio

Le iscrizioni per la tappa siciliana di GT Talent saranno aperte a partire dal 31 maggio sul sito ufficiale del talent show. Gli appassionati di motori avranno l’opportunità unica di sperimentare l’ebbrezza di gareggiare in un vero circuito di gara. L’evento è previsto per sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, e promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli aspiranti piloti della regione.

Costi accessibili e prove di selezione

Grazie ad un accordo vantaggioso con l’Autodromo di Pergusa, GT Talent offre uno sconto di €50 per tutti coloro che si iscriveranno durante la prima settimana di apertura delle iscrizioni, mantenendo poi un costo fisso di €189 nelle settimane successive. I partecipanti dovranno superare tre prove di abilità: simulatore di guida, SKID test e settore cronometrato con supercar in pista. Solo gli otto migliori avranno accesso alla fase finale, con la possibilità di vincere un posto nel Campionato Mitjet e ottenere la licenza Aci Sport.

Un’opportunità per espandere il talento locale a livello internazionale

L’inclusione di Pergusa nel calendario delle selezioni di GT Talent rappresenta un’importante opportunità di crescita per il talento locale, con l’obiettivo di estendere la possibilità di diventare piloti professionisti a livello internazionale. Dopo le tappe in Francia e Spagna, GT Talent si conferma come una piattaforma di lancio per aspiranti piloti da tutto il mondo, promuovendo l’inclusione e l’accessibilità in un settore notoriamente elitario.