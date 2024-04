Leonforte: tre arresti a conclusione dell’indagine “homo novus

Operazione antimafia e dettagli degli arresti

Venerdì 19 aprile 2024, un’operazione congiunta tra la Squadra Mobile di Enna e il Commissariato di Leonforte ha portato all’esecuzione di tre Ordini di carcerazione per F.G., V.G., e A.M., riconosciuti colpevoli di estorsione aggravata con metodi mafiosi e condannati in via definitiva. Questi eventi si inseriscono nel quadro dell’operazione “Homo Novus”, un’inchiesta antimafia avviata nel 2013 che ha già visto numerosi arresti per associazione mafiosa.

Crimini e condanne

Le indagini hanno accertato che nel 2013 i tre condannati avevano esercitato pressioni estorsive nei confronti di due imprenditori locali, il proprietario di un’ottica e di una discoteca. Le vittime sono state minacciate e costrette a pagare somme di denaro in cambio di “protezione”, con episodi intimidatori come l’invio di una bottiglia di liquido infiammabile e cartucce calibro 12.

Conseguenze legali e svolgimento degli arresti

Dopo le formalità di rito presso il Commissariato di Leonforte, i tre sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Caltanissetta per scontare le rispettive pene: due anni per F.G. e A.M., e tre anni per V.G., come disposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta.

L’arresto di questi individui rappresenta un significativo passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata in Sicilia, contribuendo a restituire un senso di sicurezza alla comunità di Leonforte. La conclusione di questa fase dell’operazione “Homo Novus” segna un momento cruciale nel lungo impegno delle forze dell’ordine contro la presenza mafiosa nella regione.