ASP Enna. Donati copricapi per le pazienti dell’Oncologia

Durante l’incontro pubblico di apertura della settimana dedicata alla salute della donna, promossa da Fondazione Onda – Ospedali con Bollini Rosa e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, sono stati consegnati i copricapo realizzati dalle donne ospiti della missione della volontaria ennese Cristina Fazzi.

La dottoressa Linda Vitali, medico del Pronto Soccorso di Piazza Armerina e presidente dell’Associazione Donne Medico di Enna, ha consegnato i prodotti al Direttore del Reparto di Oncologia dell’Umberto I, Daniela Sambataro, che ha ringraziato le donatrici. “Donne per le donne, in questo caso zambiane… un gesto che resta indelebile per il moto d’animo di chi ha confezionato i turbanti e per quello di coloro che li riceveranno”, ha affermato la dottoressa Linda Vitali.

Nell foto (da destra, Linda Vitali, Oriana Ristagno, Daniela Sambataro, Francesca Napoli)