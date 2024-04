Convegno medico a Enna focalizzato sui tumori della testa e del collo

L’Ospedale Umberto I di Enna ha recentemente ospitato il convegno “Al Centro i tumori testa collo”, evento di grande importanza regionale che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti sanitari della regione Sicilia. Il convegno, presieduto da Daniela Sambataro, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’ASP di Enna, e da Vittorio Gebbia, professore di Oncologia Medica presso l’Università KORE di Enna, ha affrontato temi cruciali nella lotta contro i tumori squamosi del distretto testa-collo.

Obiettivi e sviluppi nel trattamento

Negli ultimi quindici anni, come sottolineato dai relatori durante il convegno, si sono verificati significativi cambiamenti nel trattamento di questi tumori, grazie all’introduzione di terapie mirate, di immunoterapia e di cure simultanee. Il convegno si è posto come obiettivo quello di condividere le conoscenze sulle strategie multidisciplinari attuali e definire il miglior percorso diagnostico e terapeutico per i pazienti.

Sessioni e tematiche trattate

Il programma del convegno si è articolato in cinque sessioni principali, che hanno coperto vari aspetti della malattia: dalla definizione diagnostica alla stadiazione clinico-patologica, dalla gestione della malattia localizzata alle strategie per i casi più avanzati, fino al trattamento riabilitativo dei pazienti affetti da tumori testa-collo. Ogni sessione ha visto la partecipazione di esperti che hanno condiviso i loro studi e le ultime novità nel campo.

L’evento ha anche puntato a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza del riconoscimento precoce dei sintomi di questi tumori e sulla necessità di una corretta prevenzione. La presenza di figure di spicco nel campo della medicina e di numerosi professionisti sanitari ha confermato la rilevanza del convegno non solo per la comunità medica, ma anche per la più ampia sensibilizzazione pubblica su queste tematiche.

