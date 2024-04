Nati per leggere: tre incontri in provincia di enna per promuovere la lettura infantile

Nell’ambito del programma nazionale “Nati per Leggere”, dedicato alla promozione della lettura nella fascia d’età 0-6 anni, sono previsti tre incontri nella provincia di Enna. Questi appuntamenti, organizzati con la collaborazione dei gruppi locali di Enna, Aidone e Assoro, si inseriscono nella settimana della Festa del Libro e della Lettura di Enna. Il primo evento si terrà oggi, 17 aprile presso il nido comunale Biricoccolo di Enna, alle ore 16:00. Oggi pomeriggio , alle 17:00, si svolgerà un altro incontro alla biblioteca comunale di Aidone. Infine, sabato 20 aprile, è programmato un ulteriore appuntamento alla biblioteca comunale di Assoro, anch’esso alle ore 17:00. Questi incontri sono parte di un’iniziativa che mira a coinvolgere attivamente le famiglie con bambini piccoli, fin dal grembo materno, nel mondo della lettura.