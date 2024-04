Ispezione per il diserbamento a Piazza Armerina. Lavori conclusi al Monte. Casalotto in dirittura d’arrivo

Questa mattina, a Piazza Armerina, si è tenuta un’attività ispettiva guidata dalla presidente della IV Commissione consiliare, Debora Zanerolli. Al momento ispettivo, che ha avuto come focus il controllo dei lavori di diserbamento attualmente in corso in varie parti della città, hanno partecipato la consigliera Giada Sarda, facente parte della IV commissione, e l’assessore Epifanio Di Salvo.

Durante l’ispezione, è stato constatato che al quartiere Monte sono stati completati i lavori di diserbamento come previsto dal programma. Attualmente, l’attenzione si è spostata verso il quartiere Casalotto, dove i lavori sono vicini al completamento. È previsto che entro la prossima settimana, anche questo quartiere vedrà la conclusione delle attività. Successivamente, si procederà con il quartiere Canali e per le altre zone della città. I lavori di diserbamento sono stati affidati alla ditta General Montaggi, la quale ha operato seguendo le specifiche del contratto stipulato con l’amministrazione comunale. L‘assessore Epifanio di Salvo ha espresso soddisfazione per lo stato avanzamento dei lavori e per la qualità dell’intervento effettuato, anticipando una veloce conclusione delle operazioni nei quartieri rimanenti.

Nelle foto alcuni scorci del quartiere Casalotto ripuliti dalle erbe infestanti.