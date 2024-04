Elogio per il pronto soccorso e il reparto di medicina dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina

Il sig. P.R., a nome dei familiari del sig. R.R., elogia gli operatori del Pronto Soccorso e del Reparto di Medicina dell’Ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina per la professionalità e la competenza mostrate in occasione del ricovero del congiunto:

“A seguito di una bruttissima caduta, il sig. R.R., classe 1931, veniva trasportato con autoambulanza presso il Pronto Soccorso di Piazza Armerina. A seguito delle prime cure e accertamenti sanitari, veniva trattenuto in astanteria per alcuni giorni per poi essere trasferito e ricoverato presso il reparto di Medicina Interna.

Sin dal primo intervento del personale con l’autoambulanza fino al giorno della sua dimissione definitiva, avvenuta il 25 marzo 2024, è da sottolineare che è sempre stato trattato con lodevole professionalità, umanità e gentilezza anche in considerazione del fatto che il paziente, oltre a essere una persona di età avanzata, ha un quadro clinico non indifferente con diverse problematiche psicofisiche. Pertanto, – conclude il sig. P.R. – per conto di tutti i familiari stretti del sig. R.R., esprimo la più sincera gratitudine a tutto il personale (Dirigenti medici, Capo sala, Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Ausiliari) sia del Pronto Soccorso che del Reparto di Medicina Interna. Un grazie infinito”.