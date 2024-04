Arresto in flagranza di reato a Enna: uomo catturato dopo il furto di un autocarro

Le forze dell’ordine di Enna hanno arrestato sulla A19 un uomo di 43 anni, colto in flagranza di reato mentre era alla guida di un autocarro Piaggio Porter rubato . L’evento si è verificato il 2 aprile scorso.

L’arresto

Il furto ha avuto luogo nella mattinata, quando l’uomo ha forzato e rubato il veicolo, parcheggiato per le strade di Enna. Il proprietario del mezzo, occupato in vicini lavori edili, si è accorto del furto e ha immediatamente allertato le autorità. Grazie a una rapida reazione, la Squadra Mobile di Enna e la Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello sono intervenute tempestivamente, individuando l’autocarro mentre tentava di allontanarsi lungo l’Autostrada A19.

L’intercettazione e il fermo

Il personale della Polizia Stradale ha intercettato il veicolo all’altezza dello svincolo Ferrarelle, dove, nonostante la presenza di cantieri e il traffico intenso, è riuscito a bloccare l’autocarro in sicurezza. L’uomo è stato trovato in possesso di una somma significativa di denaro e strumenti adatti allo scasso, per tale motivo è stato subito sottoposto a fermo giudiziario. La successiva convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria ha confermato l’operazione svolta dalla Polizia.

Misure preventive contro i furti di veicoli

Questo tentativo di furto si inserisce in un contesto più ampio di incremento della criminalità dedita a questo tipo di reato, una problematica che ha spinto la Polizia di Stato a intensificare i pattugliamenti e i controlli lungo le principali vie di comunicazione. Le strategie adottate mirano a prevenire ulteriori episodi criminosi e a garantire la sicurezza dei cittadini.