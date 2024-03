Calcio – Piazza Armerina pareggia con il Raddusa e conclude la stagione con un onorevole 1 a 1

Una chiusura di stagione che promette bene per il futuro della squadra di Piazza Armerina*

Nel match che ha visto fronteggiarsi l’Armerina e il Raddusa, le squadre si sono separate con un pareggio di 1 a 1. Questa partita, valida per la semifinale dei play off di terza categoria, ha rappresentato l’ultima fatica stagionale per la neonata squadra di Piazza Armerina, che ha concluso la sua prima stagione in modo più che positivo.

Una partita all’insegna della sfortuna e del talento

Nonostante il pareggio, la squadra dell’Armerina ha dimostrato grandi doti, disputando un match che avrebbe potuto facilmente pendere dalla loro parte. La sfortuna si è manifestata nella forma di una traversa colpita, simbolo delle numerose occasioni create ma non concretizzate. Tuttavia, la crescita del team è stata evidente, segnando un percorso di maturazione che ha sorpreso e fatto sperare per il futuro.

Un gol memorabile che non basta

A lasciare il segno è stato il gol di Simone Minacapelli, un tiro da fuori area che ha dimostrato le capacità offensive della squadra. Nonostante il bel gioco e il gol spettacolare, al termine dei tempi supplementari il punteggio ha fissato il passaggio del turno al Raddusa, ma l’Armerina esce a testa alta da questa esperienza, raccogliendo applausi e complimenti per la tenacia e lo spirito dimostrati.

Progetti futuri e ringraziamenti

Il mister Carmelo Garretta, a fine partita, ha espresso parole di orgoglio e gratitudine nei confronti di giocatori sottolineando come il percorso intrapreso sia solo l’inizio di una storia che si preannuncia ricca di successi. La determinazione di non rimanere in terza categoria e i numerosi progetti in cantiere lasciano presagire un futuro luminoso per il calcio a Piazza Armerina.

Con il termine di questa stagione, l’Armerina guarda già al futuro, pronta a raccogliere le sfide che verranno e a continuare a crescere, portando avanti il sogno e l’ambizione di una squadra che ha già dimostrato di poter aspirare a traguardi importanti.

David Cartarrasa per StartNews