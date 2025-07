Intervento dei Vigili del Fuoco sull’A19: nella galleria Cappuccini un camion urta il gard reill, squarcio nel serbatoio del carburante.

In mattinata una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna è intervenuta lungo l’autostrada A19 al km 116, dentro la galleria Cappuccini, per un grave incidente stradale. «Un autoarticolato per cause in corso di accertamento ha urtato contro il guard rail», rendendo necessario l’immediato intervento per contenere i danni al veicolo e all’ambiente; un impegno che ha richiesto coordinamento e rapidità d’azione, dato il traffico intenso su questa arteria.

Perdita di gasolio e rischi ambientali

L’urto ha causato uno squarcio nel serbatoio, determinando un copioso riversamento di gasolio sulla carreggiata; la situazione –scenario critico– ha impegnato i soccorritori in attività di bonifica e messa in sicurezza del piano stradale. Vista la natura infiammabile del liquido, è stato attivato il Nucleo travasi liquidi infiammabili Regionale da Palermo per le operazioni di travaso e recupero del carburante fuoriuscito.

Chiusura e viabilità alternativa

Al momento la A19 è interdetta al transito in entrambe le direzioni, con rallentamenti significativi e deviazioni consigliate lungo le strade provinciali limitrofe. Gli automobilisti sono invitati a seguire la segnaletica e gli aggiornamenti sull’evoluzione dei lavori di ripristino; si prevede la riapertura a breve, non appena completate le operazioni di messa in sicurezza.

\[h3]Conclusioni\[/h3>

I Vigili del Fuoco di Enna, insieme al Nucleo travasi di Palermo, stanno lavorando senza sosta per garantire sicurezza e ripristino della viabilità su un tratto nevralgico della Sicilia centro-orientale.

\

\