Il comune di Piazza Armerina acquista nuove bandiere istituzionali.

La città di Piazza Armerina ha deciso di rinnovare le bandiere istituzionali esposte all’esterno degli edifici comunali che andranno a sostituire quelle danneggiate dalle condizioni climatiche e usurate dal tempo.

Un rinnovamento simbolico e pratico

La Determinazione n. 533, datata 12 marzo 2024, annuncia l’affidamento diretto con ordine di acquisto al Me.pa per l’acquisizione di sedici nuove bandiere, suddivise equamente tra quattro categorie: Unione Europea, Italia, Regione Sicilia e Comune di Piazza Armerina. L’impresa prescelta per la fornitura è la Ditta Di Sanzo Francesco, selezionata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo le procedure previste dall’articolo 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

Una scelta motivata da esigenze legali e pratiche

Questa decisione segue una serie di determinazioni legislative e amministrative che permettono all’ente di procedere con nuovi impegni di spesa, nonostante il precedente stato di dissesto finanziario dichiarato nel 2020. È stato considerato essenziale avvalersi delle convenzioni Consip o di utilizzare i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni autonome, per garantire trasparenza e conformità alle norme vigenti. L’acquisto rientra nell’obbligo di adempiere ai servizi indispensabili e di prevenire danni di immagine e patrimoniali all’ente.

Investimento e trasparenza

Il costo totale dell’investimento ammonta a €1.233,91, IVA inclusa, e sarà coperto dal bilancio dell’esercizio 2024. La procedura di affidamento e di acquisto, gestita attraverso la piattaforma MePA, garantisce non solo la trasparenza ma anche l’efficienza nell’acquisizione dei beni necessari. La pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune, come richiesto dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013, assicura ulteriormente la diffusione delle informazioni relative a questa operazione amministrativa.