Piazza Armerina. Barock Festival primo festival musicale in Sicilia sostenuto dal Ministero della Cultura.

Il Barock Festival segna una svolta storica per Piazza Armerina: «Siamo orgogliosi di annunciare che il Barock Festival è il primo festival musicale in Sicilia sostenuto dal Ministero della Cultura!». Un traguardo che premia qualità artistica, visione culturale, impegno costante di tutta la squadra. Dall’amministrazione comunale di Piazza Armerina arriva un messaggio forte – un’idea di città proiettata verso il futuro – che unisce radici e innovazione.

La svolta culturale della città

Per decenni a Piazza Armerina si sono registrati solo tentativi sporadici: due edizioni di Piazza Jazz e Medieterranea (un’unica manifestazione dedicata al cibo) non hanno avuto seguito per carenza di fondi e di strategia di crescita. Al netto di eventi isolati e fortemente elitari, mancava un progetto capace di durare nel tempo. Oggi invece questa amministrazione, in particolare nelle figure del Sindaco Cammarata e dell’assessore Messina, ha costruito un punto di riferimento musicale come il Barock che sembra ormai aver messo radici. Dalla musica classica, all’opera, alla musica Rock quest’anno Piazza Armerina ha attraversato e attraverserà un percorso musicale unico in Sicilia che smentisce definitivamente chi afferma che con la cultura non sia possibile ottenere crescita economica.

Destagionalizzazione e impatto economico

Il Barock, insieme al Between Festival, al festival del cinema e ad altri eventi culturali, ha contribuito a spostare i flussi turistici oltre la stagione estiva. Le strutture ricettive confermano incassi in crescita costante, segno evidente che la strategia funziona (i dati parlano chiaro). L’obiettivo non è completamente raggiunto ma rispetto all’improvvisazione del passato si è fatto un grande passo avanti.

Numeri e buon senso

Naturalmente anche a Piazza Armerina c’è un doppio modo di leggere i fatti: quello del buon senso e quello politico, due punti di vista che nelle realtà comunali difficilmente coincidono. La piccola politica in questi casi, dovendo comunque confrontarsi sul piano dello scontro per giustificare ai propri elettori le proprie tesi, finisce quasi sempre nel cadere in contraddizione e proporre considerazioni al limite del ridicolo. A goderne i frequentatori di social alla ricerca di polemiche. Non scendo nei particolari altrimenti dovrei scontrarmi con la polemica stupida e inconcludente. Il buon senso mi suggerisce di guardare i numeri degli afflussi turistici e dell’utilizzo delle strutture ricettive per giudicare i risultati dell’azione politica. I dati oggettivi ci dicono che mai Piazza Armerina ha avuto questo genere di flussi turistici, questa quantità di pernottamenti e, soprattutto, questa visibilità mediatica. Non occorre dire altro.

Nicola Lo Iacono per StartNews