Piazza Armerina – La tradizione si rinnova in Cattedrale con la Tavolata in onore di San Giuseppe

In occasione della vigilia della Solennità di San Giuseppe, la comunità di Piazza Armerina si appresta a rinnovare una delle sue più sentite tradizioni: la Tavolata in onore di San Giuseppe in Cattedrale giunge quest’anno alla sua XXI edizione, un evento che unisce fede, cultura e condivisione in un contesto di profonda devozione.

Lunedì 18 marzo: la vigilia

Le celebrazioni inizieranno il 18 marzo alle ore 18:00 con la Santa Messa, momento di preghiera e riflessione in preparazione alla festa. A seguire, alle ore 19:00, vi sarà l’offertorio dei panificatori, un atto simbolico di grande significato per la comunità. La serata proseguirà con la Benedizione e l’inaugurazione della Tavolata, accompagnate dalle melodie organistiche scelte dal M° Gianluca Furnari, che sapranno elevare lo spirito dei partecipanti.

Martedì 19 marzo: la solennità

Il giorno successivo, 19 marzo, la città celebra la Solennità di San Giuseppe. Fin dalle prime ore del mattino, la Tavolata sarà aperta alle visite dalle scolaresche della città, un momento educativo e di trasmissione delle tradizioni. Alle 18:00 si terrà la Santa Messa Solenne, punto culminante delle celebrazioni religiose.

Successivamente, ci sarà la rappresentazione della Santa Famiglia, seguita dalla condivisione della Tavolata e dalla partizione delle pietanze, in un gesto che rievoca l’accoglienza e la generosità del Santo. La Tavolata sarà visitabile il 18 marzo dalle 19:00 alle 20:30 e il 19 marzo dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 fino alla partizione.

(Nella foto una “Tavolata di San Giuseppe”)