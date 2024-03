Gli sconti sui voli per i siciliani sono già realtà: 25% per tutti. Il rimborso dalla Regione.

Da ieri, i residenti siciliani godono di una significativa riduzione sui costi dei viaggi aerei verso tutte le destinazioni italiane, grazie a una misura già attiva proposta dalla Regione Sicilia. Il piano, che prevede sconti del 25% per tutti i cittadini e del 50% per categorie specifiche, mira a rendere più accessibili i collegamenti aerei dall’isola.

Dettagli dell’iniziativa

L’iniziativa, non più al livello di annuncio ma già una realtà tangibile per i viaggiatori, estende i benefici precedentemente focalizzati sugli scali di Roma e Milano a tutti gli aeroporti italiani. I residenti siciliani, partendo da aeroporti come Palermo, Catania, Comiso, Trapani, Pantelleria e Lampedusa, ora hanno la possibilità di viaggiare verso qualsiasi destinazione nazionale a costi ridotti. La misura, in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno, rappresenta un investimento significativo per la Regione, con un fondo stanziato di 33 milioni di euro. Per ottenere il rimborso, una volta iscritti al servizio, basta caricare la carta d’imbarco sul portale della Regione e sul proprio conto corrette si riceverà il rimborso.

Questo il link per iscriversi.

Occorre lo SPID

Ampliamento delle categorie beneficiarie

Al di là dello sconto generale del 25%, l’agevolazione si estende ora al 50% per gli studenti, senza limiti di età, per i disabili con un grado di invalidità almeno del 67%, e per chi dichiara un Isee fino a 15.000 euro. Questo ampliamento delle categorie beneficiarie mira a includere un numero maggiore di cittadini nelle politiche di sostegno alla mobilità. Per accedere allo sconto, i beneficiari possono collegarsi direttamente al sito dell’Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana.

Un confronto con altre iniziative regionali

La misura siciliana, ora pienamente operativa, si affianca a strategie simili ma distinte di altre regioni italiane, come la Sardegna, che punta sulla continuità territoriale mediante bandi pubblici. La Sicilia, scegliendo una strada diretta di sconti al momento della prenotazione, facilita l’accesso ai vantaggi senza intermediari.

La misura in azione

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche per migliorare la connettività delle regioni insulari italiane, assicurando ai residenti maggiori possibilità di viaggio e una riduzione concreta dei costi associati. Con il passaggio dall’annuncio all’attuazione effettiva, i cittadini siciliani possono già beneficiare degli sconti previsti, testimoniando l’impegno della Regione nel supportare la mobilità dei suoi residenti.