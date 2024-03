La villa Romana del Casale pronta ad accogliere migliaia di turisti. Le immagini video lo dimostrano.

Questa mattina abbiamo seguito il sindaco Nino Cammarata, gli assessori Ettore Messina, Angela Strazzanti e Roberta Orlando, i consiglieri comunali Giuseppe Berretta, Giovanna Flavia Vagone, Nino Vullo, Debora Zanerolli che si sono recati alla Villa Romana del Casale per un’ispezione dopo i recenti fatti che hanno visto protagonista il giornalista del Corriere Della Sera Gian Antonio Stella, autore di un articolo che ha rischiato di screditare pesantemente il sito archeologico proprio quando sta per prendere il via la stagione turistica. Le immagini che abbiamo girato oggi dimostrano apertamente l’infondatezza delle informazioni riportate dal quotidiano nazionale. La Villa è pronta ad accogliere nel migliori dei modi migliaia di turisti e a mostrarsi in tutta la sua bellezza.