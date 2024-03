Situazione alla Villa romana del Casale: i consiglieri di Forza Italia chiedono la convocazione di un consiglio comunale

Piazza Armerina, famosa per la sua Villa Romana del Casale, patrimonio dell’UNESCO dal 1997, si trova oggi al centro di una controversia che ha attirato l’attenzione nazionale. Un articolo di Gian Antonio Stella, pubblicato il 5 Marzo sul Corriere della Sera, ha evidenziato la di trascuratezza in cui versa il sito, noto per i suoi straordinari pavimenti mosaicati. La notizia, apparsa in prima pagina e approfondita alle pagine 42 e 43 sotto il titolo “La vergogna di Piazza Armerina”, ha sollevato preoccupazioni sulla manutenzione e la protezione di questo bene inestimabile.

La Villa Romana del Casale rappresenta l’attrazione chiave per i flussi turistici della città e gioca un ruolo vitale nell’economia locale. La situazione attuale, descritta da Stella, ha provocato un’ondata di reazioni tra i residenti e i custodi del patrimonio culturale, preoccupati per le potenziali ripercussioni sul turismo e sull’immagine della città.

Di fronte a questa emergenza, i consiglieri comunali del Partito Politico Forza Italia – Massimo Di Seri, Luigi Lo Bartolo e Cateno Grancagnolo – hanno preso una posizione decisa. Attraverso una richiesta ufficiale, sollecitano la convocazione straordinaria e urgente del Consiglio Comunale per affrontare la problematica della Villa Romana del Casale. L’ordine del giorno proposto mira a discutere possibili soluzioni, interventi e comportamenti istituzionali nei confronti dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, che finora non ha risposto né intervenuto nonostante le sollecitazioni.

La mancata manutenzione e la negligenza rischiano di compromettere non solo l’integrità fisica di uno dei più ricchi testimoni dell’arte e della cultura romana in Sicilia ma anche l’orgoglio e l’identità di una comunità che da sempre si è fatta custode di questo patrimonio.

L’articolo di Stella ha agito da catalizzatore, portando alla luce la necessità di un’azione immediata. Ora, con il sostegno dei consiglieri comunali e dell’opinione pubblica, si attende una risposta da parte dell’assessorato regionale competente per garantire che la Villa Romana del Casale sia oggetto di manutenzione costante.

(nella foto il consigliere Massimo Di Seri)