Autodromo di Pergusa: approvato il bilancio di previsione. Sponsorizzazioni e riqualificazione delle tribune

Una svolta significativa per l’Autodromo di Pergusa si è concretizzata con l’approvazione del bilancio di previsione e del nuovo regolamento per le sponsorizzazioni durante l’ultima riunione dell’Assemblea dei Soci del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa (CEAP), tenutasi il 26 febbraio 2024. Questo passo avanti prevede una strategia ambiziosa per il triennio 2024-2026, che mira a rafforzare la struttura sia dal punto di vista finanziario che infrastrutturale.

Il piano approvato prevede l’introduzione di un Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, che aprirà le porte a nuove e proficue collaborazioni con enti privati, associazioni e aziende. Questo metodo di partenariato è pensato per acquisire servizi e forniture in cambio di spazi pubblicitari, garantendo imparzialità e equità tra i vari operatori economici. Il presidente del CEAP, Mario Sgrò, ha evidenziato l’importanza di queste iniziative, non solo per assicurare una gestione finanziaria più sostenibile dell’autodromo, ma anche per promuovere un ambiente di mutuo beneficio e crescita per tutti gli attori coinvolti.

Parallelamente, è stato dato il via libera al Bilancio di Previsione triennale 2024-2026, che include il finanziamento delle competizioni previste nel calendario e le attività dell’Ente. Un cambiamento significativo riguarderà l’orario del personale part-time, che sarà incrementato di 5 ore, con l’obiettivo di adeguare i contratti di lavoro alle nuove esigenze.

Un ulteriore progetto riguarda la riqualificazione delle sale precedentemente adibite a cinema, per le quali il CEAP ha deciso di partecipare all’avviso pubblico per la promozione dell’ecoefficienza e la riduzione dei consumi energetici. Questa iniziativa s’inquadra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e punta a migliorare l’efficienza energetica delle strutture nell’ottica della sostenibilità ambientale.

L’ultimo tassello di questa fase di rinnovamento è il progetto esecutivo per la messa in sicurezza, la rifunzionalizzazione e l’efficientamento energetico della Tribuna dell’Autodromo. Con un finanziamento approvato di 1.430.000 euro dalla Giunta Comunale di Enna e in attesa del Decreto di Finanziamento dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, questo progetto rappresenta un passo avanti decisivo per l’Autodromo di Pergusa, ponendo le basi per un futuro all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità.