Chiusura temporanea del plesso scolastico Leonardo Sciascia per infestazione murina

In seguito alla segnalazione di un’infestazione murina all’interno dei locali del Plesso L. Sciascia, dipendente dall’Istituto Comprensivo Falcone-Cascino di Piazza Armerina, il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea della struttura scolastica. La decisione è stata presa in base alla segnalazione prot. n. 6750 del 14 febbraio 2024, che evidenziava la presenza di roditori nell’edificio, ponendo una seria questione di sicurezza e salute pubblica.

Il dirigente del V Settore-Ambiente ha immediatamente disposto un intervento di derattizzazione, bonifica e sanificazione dell’edificio, in attesa di ulteriori accertamenti sanitari da parte del servizio Igiene Pubblica gestito dal SIAV dell’ASP di Enna. Quest’ultimo è stato sollecitato, con nota prot. n. 7240 del 17 febbraio 2024, a fornire un parere urgente sulla sicurezza dello svolgimento delle attività didattiche.

In base all’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che consente al sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, è stata ordinata la sospensione delle attività didattiche nel plesso L. Sciascia. La misura resterà in vigore fino a nuova comunicazione da parte dell’ASP di Enna, che dovrà attestare la sicurezza dell’edificio per il ritorno degli alunni e del personale.

Per evitare interruzioni nell’offerta formativa, la dirigente scolastica responsabile dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Cascino” provvederà a reperire altre sedi adeguate per dislocare le classi interessate dalla chiusura temporanea.