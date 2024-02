Piazza Armerina – E’ uscito a mezzanotte su tutte le piattaforme di streaming musicale “Grand Canyon”, l’ultimo singolo di Essemme

Dopo il successo dei recenti progetti firmati con l’etichetta discografica @nuovastoriamusic, “Grand Canyon” si presenta come il primo tassello di un mosaico musicale più ampio che caratterizzerà il 2024 di Essemme, un anno ricco di nuove uscite.

Il brano si contraddistingue per un sound Emotional Trap che mescola sapientemente malinconia e speranza. Le strofe rap raccontano storie reali e i buoni propositi di un uomo che affronta con coraggio la propria realtà di provincia, mentre il ritornello pop regala un tocco di freschezza e orecchiabilità.

“Grand Canyon” rappresenta una nuova evoluzione artistica per Essemme, che conferma la sua abilità di hitmaker capace di combinare generi diversi e di creare melodie accattivanti. Il singolo è un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a coltivare l’amore come forza motrice per superare ogni ostacolo, proprio come la vastità del Grand Canyon simboleggia la grandezza dei sentimenti che possono albergare nel cuore umano.

Non resta che ascoltare “Grand Canyon” e lasciarsi trasportare dalle vibrazioni intense e coinvolgenti di questo nuovo talento della musica siciliana.

Lucia Sansone per StartNews