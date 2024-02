Avviatio il progetto “Contrasto alla povertà” a Valguarnera

Inizia oggi a Valguarnera l’importante progetto distrettuale denominato “Contrasto alla Povertà”, inserito nel Piano di Zona 2013/2015 del Distretto Socio Sanitario D22. Questa iniziativa mira a fornire un aiuto concreto a nuclei familiari che vivono in situazioni di precarietà economica, attraverso l’elaborazione di percorsi personalizzati e la realizzazione di diverse azioni di supporto.

Quattro residenti del comune di Valguarnera sono stati selezionati per prendere parte a questo progetto, che si propone di integrare interventi di assistenza con opportunità di lavoro. I beneficiari saranno coinvolti in Lavori di Pubblica Utilità per i prossimi sei mesi, per un impegno totale di 80 ore mensili, distribuite dal lunedì al venerdì. A questi individui verrà corrisposto un sussidio mensile, il quale non sarà considerato come reddito da lavoro, ma come un aiuto per alleviare le loro condizioni di difficoltà.

Le attività assegnate ai partecipanti al progetto includono la pulizia dei locali comunali, nonché l’apertura e la custodia dei servizi igienici pubblici situati in Via San Liborio e presso il campo sportivo del comune. Questo programma non solo offre un sostegno economico diretto alle famiglie bisognose, ma contribuisce anche al miglioramento della qualità dei servizi e degli spazi comuni, grazie all’impegno di chi partecipa al progetto.

(nella foto: la sindaca Francesca Draià al centro con il gruppo di partecipanti al progetto)