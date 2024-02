Truffe online: la Polizia Postale avvisa i clienti delle piattaforme di streaming

Se ricevete una mail o un SMS che vi avvisa della scadenza del vostro abbonamento a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o altre piattaforme di streaming, fate attenzione: potrebbe trattarsi di una truffa. È quanto segnala la Polizia Postale sulla sua pagina Facebook, dove ha pubblicato un post di allerta per i cittadini. Secondo la Polizia di Stato, nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni di persone che hanno ricevuto messaggi che imitano la grafica e i loghi delle piattaforme di streaming e che richiedono di inserire i dati della carta di credito per rinnovare l’abbonamento in scadenza. In realtà, si tratta di un tentativo di phishing, una tecnica fraudolenta che mira a rubare i dati personali e bancari delle vittime per poi effettuare addebiti illeciti sui loro conti correnti.

La Polizia Postale consiglia di non cadere in questo tipo di trappola e di verificare sempre lo stato del proprio abbonamento attraverso l’App o il sito ufficiale della piattaforma di streaming, senza cliccare sui link ricevuti tramite mail o SMS. Inoltre, ricorda che le piattaforme che offrono servizi online non chiedono mai di inserire dati personali e bancari tramite mail o SMS.

Chi fosse incappato in una truffa di questo tipo può contattare il numero verde 800.90.90.90 della Polizia Postale o recarsi presso uno degli uffici territoriali per denunciare il fatto e ricevere assistenza. Esistono anche altre associazioni che offrono supporto legale e consulenza ai consumatori che subiscono frodi online.