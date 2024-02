Promozione turistica: Piazza Armerina con Noto, Avola, Portopalo, Sortino ripropongono una strategia comune

Noto, Avola, Piazza Armerina, Portopalo e Sortino – cinque gemme della Sicilia – si uniscono per promuovere il loro territorio in tutto il mondo. Questo ambizioso progetto di promozione turistica internazionale è stato già avviato lo scorso anno con con grande entusiasmo e impegno e, soprattutto, con ottimi risultati. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di valorizzare e promuovere il ricco patrimonio culturale, storico e gastronomico del territorio siciliano su scala internazionale facendo squadra. Il primo appuntamento si è tenuto a Bruxelles, e i risultati, dal punto di vista dei contatti, sono stati eccezionali.

Lo spazio espositivo è stato pensato per narrare le peculiarità, le bellezze naturali, le storie, i sapori e le curiosità che caratterizzano questi luoghi, in un’ottica di promozione congiunta che mira a incrementare il flusso turistico verso i cinque comuni. I visitatori hanno avuto e avranno l’opportunità di immergersi nella cultura, nella storia e nei sapori di questi comuni.

Il Team “Sicilia”

I cinque comuni partecipano insieme nello stand denominato “Sicilia”. Qui, i visitatori potranno scoprire:

Noto: La città barocca per eccellenza, con le sue strade strette e i palazzi sontuosi. Avola: Famosa per le sue spiagge dorate e il pregiato vino Nero d’Avola. Piazza Armerina: Con la sua Villa Romana del Casale, famosa per i suoi mosaici e l’imponente centro storico. Portopalo: Un pittoresco villaggio di pescatori con un faro suggestivo. Sortino: Circondata da uliveti e agrumeti, con una vista mozzafiato sulla valle dell’Anapo.

La partecipazione a questi eventi internazionali è resa possibile grazie al contributo economico di ciascun comune, che si è impegnato a finanziare il progetto in maniera proporzionale alla propria capacità. Noto e Avola hanno versato ciascuno 30.000 euro, Piazza Armerina 17.000 euro, Portopalo 11.000 euro e Sortino 6.000 euro. L’Associazione Noto Albergatori gioca un ruolo chiave nell’organizzazione delle trasferte, coordinando le diverse fasi del progetto e assicurando la presenza dei comuni nelle varie fiere.

Dopo l’esordio a Bruxelles, il prossimo appuntamento vede i cinque comuni pronti a presentarsi alla fiera di Monaco di Baviera, in Germania, evento che si preannuncia ricco di opportunità per il territorio siciliano. Seguiranno altre importanti tappe internazionali: la fiera di Vienna in aprile, quella di Montreal in autunno e, infine, l’appuntamento di Stoccarda all’inizio del 2025.

Questo progetto rappresenta un esempio significativo di come la collaborazione tra diversi enti locali possa generare sinergie positive per la promozione del territorio, dimostrando l’importanza di strategie condivise nel settore turistico. Attraverso la partecipazione a fiere di rilevanza internazionale, i cinque comuni siciliani mirano a consolidare la propria immagine sul palcoscenico mondiale, attirando visitatori e appassionati da tutto il mondo. L’incremento turistico del 2023 che ha portato a Piazza Armerina un incremento ufficiale del 25% c’è da ritenere che queste iniziative sono indispensabili se ci si vuole mantenere competitivi nel mercato turistico.