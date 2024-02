Il Futuro del Parco Minerario di Floristella: un impegno comune per la valorizzazione e la tutela

In un clima di cooperazione istituzionale e impegno condiviso, il Parco Minerario Regionale di Floristella-Grottacalda ha recentemente ospitato una visita informale di grande rilievo. Gli Assessori Regionali ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato, e all’Ambiente e del Territorio, Elena Pagana, hanno percorso il sito insieme a figure chiave del territorio, tra cui l’Onorevole Eliana Longi, i Sindaci di Piazza Armerina, Nino Cammarata, e di Valguarnera, Francesca Draià, oltre al Soprintendente ai Beni Culturali di Enna, dott. Angelo Di Franco.

La visita rappresenta un momento fondamentale nell’ambito delle attività di ricognizione che l’Assessore Scarpinato sta conducendo nei siti regionali di sua competenza. L’obiettivo è quello di fare il punto sulla situazione attuale del Parco Minerario, un tempo cuore pulsante dell’estrazione solfifera in Europa, e pianificare le azioni future per il suo rilancio e valorizzazione.

Durante l’incontro, si è discusso delle necessità immediate del Parco, della programmazione futura e delle strategie di ripresa, soprattutto in seguito ai danni subiti a causa degli incendi estivi dell’anno precedente. È emersa chiaramente la volontà di tutte le parti di collaborare per superare le sfide presenti e future, riaffermando l’importanza di questo sito sia sotto il profilo naturale che storico-culturale.

Il Presidente del Parco, Giuseppe Flavio Greco, ha espresso gratitudine verso gli Assessori, l’Onorevole Longi e i sindaci per il supporto e la vicinanza dimostrata. Le parole di Greco evidenziano una visione ottimistica per il futuro del Parco Minerario di Floristella, vedendolo come un’opportunità per rilanciare non solo un sito di inestimabile valore naturalistico e archeologico-industriale, ma anche per promuovere lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale del territorio.

Questo evento segna un passo significativo verso la realizzazione di un progetto comune, dove istituzioni, comunità e territorio collaborano attivamente per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio che appartiene non solo alla Sicilia ma a tutta l’Europa. La rinascita del Parco Minerario di Floristella diventa così un simbolo di resilienza e di impegno verso il futuro, in cui la memoria del passato industriale si fonde con le aspirazioni di un domani più verde e inclusivo.