Carnevale eco-sostenibile a Piazza Armerina: maschere e impegno ambientale

Piazza Armerina si appresta a vivere un carnevale all’insegna della sostenibilità ambientale, grazie a un’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Ambiente in stretta collaborazione con l’Assessorato al Turismo e Spettacolo e l’intera Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nino Cammarata. In un’epoca in cui l’attenzione verso l’ambiente è sempre più una priorità, il carnevale di quest’anno si colora di verde, dedicandosi a un tema sociale di grande importanza: l’ambiente e la raccolta differenziata.

Questa festività, da sempre momento di allegria e spensieratezza, si trasforma in un’occasione unica per diffondere principi di civiltà e conoscenze specifiche sulla corretta gestione dei rifiuti. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, incoraggiati a partecipare mascherati domenica 11 febbraio, a partire dalle 16:00, nelle piazze Pio la Torre e Falcone e Borsellino, cuore pulsante delle celebrazioni.

Gli ospiti avranno la possibilità di accreditarsi per concorrere alla nomina di miglior maschera, selezionati da una giuria di qualità che premierà l’impegno e la creatività dei partecipanti. La serata sarà allietata dall’esibizione dei “Rockanimati”, una band che riporterà il pubblico nell’infanzia con le più celebri sigle dei cartoni animati. Non mancheranno le tradizionali chiacchiere, offerte dall’associazione chef Italia/Malta, a suggellare il connubio tra cultura, divertimento e impegno sociale.

Il gran finale vedrà l’esibizione della scuola Dance With Me dei maestri Corallo, seguita da balli di gruppo che coinvolgeranno tutti i presenti in una danza di comunità. L’assessore allo Spettacolo, Ettore Messina, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: un carnevale che oltre a divertire vuole informare, rendendo ogni cittadino un attivo protagonista nella tutela dell’ambiente.