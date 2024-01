Scoperta archeologica storica: una gigantesca fortificazione di 4.000 Anni nell’oasi del Deserto Arabo

Una recente scoperta archeologica in Arabia Saudita ha catturato l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Nel cuore del deserto, vicino all’oasi di Khaybar, è emersa una fortificazione straordinaria, risalente a circa 4.000 anni fa. Questa struttura massiccia, che si estende per oltre 1000 ettari, è circondata da 180 bastioni, rappresentando una delle più grandi e antiche fortificazioni conosciute nella penisola arabica.

Gli archeologi sono al lavoro per comprendere meglio l’importanza di questa scoperta, che potrebbe rivelare nuove informazioni sulla civiltà che un tempo prosperava in quest’area ora desolata. La scoperta non solo illustra l’ingegnosità architettonica delle antiche società, ma solleva anche domande affascinanti sulla loro storia e cultura.

La fortificazione, che comprende diverse strutture interne, testimonia un’elevata organizzazione sociale e capacità di pianificazione. Gli archeologi ipotizzano che la sua costruzione potrebbe essere stata una risposta a necessità difensive o parte di un più ampio sistema di controllo territoriale.

Questa scoperta contribuisce significativamente alla nostra comprensione delle antiche civiltà della penisola arabica e sottolinea l’importanza di ulteriori esplorazioni archeologiche nella regione. Con ogni nuova scoperta, si aggiunge un pezzo al puzzle della storia umana, portando alla luce le narrazioni dimenticate di civiltà passate.

Luigi Schiavo per StartNews