Aidone celebra il Carnevale: aperte le iscrizioni per le sfilate dell’ 8 e dell’11 febbraio 2024

Il Comune di Aidone, in sinergia con DUNI Associazione di Promozione Sociale e Pro Loco Aidone, annuncia con entusiasmo l’apertura delle iscrizioni per partecipare alle sfilate mascherate previste per il 8 e 11 Febbraio 2024. Questo evento rappresenta un momento di festa, cultura e tradizione, atteso con trepidazione dalla comunità locale e dai visitatori.

L’iniziativa offre un’opportunità unica per gruppi e singoli partecipanti di esprimere la propria creatività e passione per il carnevale, un’occasione per riunire la comunità in un clima di gioia e condivisione. I moduli di iscrizione sono disponibili presso l’ufficio Protocollo del Comune di Aidone, la sede della DUNI e della Pro Loco, facilitando così l’accesso e la partecipazione di tutti gli interessati. È importante sottolineare che le iscrizioni si concluderanno il 2 febbraio, quindi è fondamentale agire tempestivamente per assicurarsi un posto in questo appuntamento imperdibile. L’evento non solo rafforza il senso di appartenenza e di comunità, ma rappresenta anche una finestra sulla cultura e le tradizioni locali, arricchendo il patrimonio culturale di Aidone.

I giorni di sfilata vedranno le strade di Aidone trasformarsi in un palcoscenico vivace e colorato, dove maschere, costumi e allegria saranno i protagonisti. Questa celebrazione del carnevale è un’occasione per riscoprire e valorizzare le radici culturali della regione, oltre a offrire divertimento e spensieratezza a partecipanti e spettatori. In conclusione, l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere l’esperienza unica del carnevale di Aidone, partecipando attivamente o semplicemente assistendo alle sfilate. È un’opportunità per immergersi in una festa popolare che celebra la cultura, l’arte e la storia del luogo, in un contesto di allegria e partecipazione collettiva.