Calcio – Piazza Armerina sconfitta: la battaglia al Sant’Ippolito si conclude con la vittoria del Castel Iudica

L’Armerina, dopo una serie di quattro vittorie consecutive, ha subito una battuta d’arresto nella sua marcia trionfale, perdendo contro il Castel Iudica nella prima giornata del girone di ritorno. La partita, giocata sul campo del Sant’Ippolito, è stata un vero e proprio duello calcistico, caratterizzato da un gioco veloce e da continui cambi di fronte, testimoniando così i notevoli progressi fatti dalla squadra.

Nonostante la sconfitta, l’Armerina ha dimostrato una notevole vivacità in campo, creando numerose occasioni da gol. Un episodio chiave della partita è stato il palo colpito dall’Armerina quasi al fischio finale, un momento che ha salvato il Castel Iudica dal pareggio.

I gol per la squadra locale sono stati segnati da Avola e Diana, contribuendo a rendere il match ancora più emozionante.

La giornata ha visto anche altri incontri significativi:

– Raddusa 1 Vs Sporting Casale 2

– Branciforti 7 Vs Azzurra 1

– Gagliano Vs Cerami, partita rinviata.

La classifica dopo l’ottava giornata mostra un interessante scenario, con lo Sporting Casale in testa a 20 punti, seguito a breve distanza dal Castel Iudica a 18 punti. Il Raddusa e l’Armerina condividono il terzo posto con 13 punti ciascuno, mentre il Cerami, il Branciforti, il Gagliano e l’Azzurra completano la lista.

Questa partita ha avuto un impatto significativo sulla classifica, con l’Armerina che ha mancato l’opportunità di raggiungere la vetta della classifica, mentre il Castel Iudica ha approfittato pienamente della situazione per avvicinarsi ulteriormente alla prima posizione.

Nel dettaglio delle prestazioni individuali, i gol subiti e fatti dall’Armerina sono rispettivamente 17 e 19, indicando un attacco prolifico ma una difesa che potrebbe essere migliorata. Questo aspetto potrebbe essere cruciale per le ambizioni future della squadra nel campionato.