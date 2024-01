Piazza Armerina – Frana in C.da Piano Marino, intervento immediato. Di salvo :”una ditta è già operativa”

Nella giornata di ieri AquaEnna ha comunicato che la frana, verificatasi in C.da Piano Marino, ha provocato la rottura di una tubatura principale; di conseguenza, l’acqua è stata tagliata nelle Contrade Piazza Vecchia, Uccelli, Candilia, Paratore, Piano Marino e aree limitrofe. La decisione di sospendere l’erogazione dell’acqua è stata presa immediatamente dopo l’incidente e rimarrà in vigore per 48 ore a partire dalle 09:00 del 12 gennaio 2024. Questo periodo permetterà di effettuare le necessarie riparazioni.

Ne frattempo L’assessore ai lavori pubblici, Epifanio Di Salvo, è intervenuto rapidamente per la messa in sicurezza della zona con un provvedimento urgente. Già la ditta, dalle prime ore di stamani, è all’opera per dare sicurezza al costone. Inoltre l’assessore ha coordinato un sopralluogo congiunto con i tecnici di Acquaenna e dell’ufficio tecnico del comune, per valutare l’entità del danno e organizzare le operazioni i riparazione. Nonostante la complessità dell’intervento, l’assessore ha assicurato che si sta lavorando per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.