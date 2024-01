Autodromo di Pergusa: va avanti il progetto di ristrutturazione della tribuna

L’Autodromo di Pergusa, storico circuito situato in un contesto naturalistico di rara bellezza, si appresta a vivere una nuova fase con il completamento della tribuna, un progetto atteso da oltre un decennio dagli appassionati di automobilismo.

Iter Progettuale in Fase Avanzata: Il Consorzio Ente Autodromo Pergusa (CEAP) ha annunciato significativi progressi nel progetto di ristrutturazione della tribuna. Questo intervento fa parte di un ampio programma di efficientamento energetico e messa in sicurezza della struttura, finanziato dalla Regione Sicilia e dal Comune di Enna.

Finanziamenti e Supporti: Con un budget di €1.430.000,00, finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027, il progetto rappresenta un importante investimento per la regione. Il Comune di Enna ha svolto un ruolo cruciale, autorizzando la concessione degli immobili e la realizzazione degli interventi.

Il Team di Progetto: Il progetto è guidato dall’Arch. Marco Crisafulli del CEAP, con il supporto dell’Ing. Noemi Scarlata del Comune di Enna. Le autorità regionali, tra cui l’Assessore Regionale Marco Falcone e l’Assessore Regionale alle infrastrutture e mobilità On. Alessandro Aricò, hanno mostrato sostegno e impegno per accelerare l’iter di finanziamento.

Un Progetto Comunitario: Il Presidente del CEAP, Mario Sgrò, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra diversi enti e l’impegno congiunto per il raggiungimento di questo obiettivo. La ristrutturazione della tribuna non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma rappresenta anche un ritorno alla piena fruibilità di un impianto sportivo chiave per la provincia di Enna.

Questo progetto, una volta completato, permetterà agli appassionati di sport automobilistico di godere nuovamente di eventi spettacolari in un ambiente unico, rafforzando il ruolo dell’Autodromo di Pergusa come polo di attrazione sportiva e turistica.

