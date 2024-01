L’Asp Enna invita alla vaccinazione contro l’influenza stagionale

La campagna vaccinale contro l’influenza iniziata a ottobre 2023, organizzata dall’ASP di Enna, proseguirà fino a fine febbraio 2024. Questa iniziativa mira a ridurre la diffusione dell’influenza e delle sue complicanze, soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione.

Vaccinazione gratuita e raccomandata: L’offerta vaccinale è particolarmente indicata per i bambini, gli anziani oltre i sessanta anni, persone con patologie croniche (diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche), donne in gravidanza, operatori sanitari e personale di servizi pubblici essenziali (forze dell’ordine, vigili del fuoco ecc.), oltre a categorie professionali specifiche (veterinari, allevatori, macellai, trasportatori di animali vivi ecc.).

Luoghi di vaccinazione: È possibile vaccinarsi presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, gli ambulatori vaccinali territoriali e in numerose farmacie della provincia di Enna, elencate sul sito dell’ASP di Enna.

Il dott. Franco Belbruno, direttore della UOC Epidemiologia e Statistica Sanitaria, sottolinea l’importanza della vaccinazione e delle misure di protezione individuale per prevenire l’influenza. Tra queste, lavaggio delle mani, buona igiene respiratoria, copertura di bocca e naso in caso di starnuti o tosse e isolamento volontario in caso di sintomi influenzali. L’iniziativa ha visto una buona partecipazione durante l’Influday dell’ASP di Enna a dicembre 2023, con il sostegno di personaggi noti come i giocatori, l’allenatore e i dirigenti dell’Enna Calcio, giovani volontari di enti come Protezione Civile, AVIS, Croce Rossa e tirocinanti della Facoltà di Medicina.

