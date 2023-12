Enna – Carabinieri sempre attenti nella lotta alla droga: arrestati due minorenni

👉Ti ricordiamo che… 27/12/2023 Questa sera alle ore 21.00 al teatro Garibaldi di Piazza Armerina in programma il Gospel Festival con la partecipazione dei New Jersey Gospel Singers Che ne pensi Legenda Sono completamente in disaccordo Non sono molto d'accordo Sono d'accordo al 50% Sono d'accordo quasi su tutto Sono pienamente d'accordo Cosa ne pensi ? If you are human, leave this field blank. Invia