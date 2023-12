Operazione antidroga a Piazza Armerina: due fratelli arrestati e sequestro di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi, a Piazza Armerina, una significativa operazione antidroga ha portato all’arresto di due fratelli e al sequestro di una notevole quantità di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dalla Squadra Mobile di Enna e dal Commissariato distaccato di P.S. di Piazza Armerina, seguendo un programma di contrasto ai reati pianificato dal Questore di Enna, Corrado Basile.

Le forze dell’ordine, supportate da un’unità cinofila proveniente dalla Questura di Catania, hanno eseguito tre perquisizioni domiciliari. Durante le operazioni, due fratelli sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una terza persona è stata denunciata in stato di libertà per guida senza patente e altre violazioni al codice della strada.

Il colpo decisivo è stato assestato in una delle tre abitazioni perquisite, dove è stata rinvenuta una quantità di droga pronta per il mercato illegale, valutata per un profitto di oltre 2.000 euro. All’arrivo degli agenti, uno dei fratelli era davanti all’ingresso dell’immobile. Contemporaneamente, dall’abitazione venivano lanciati oggetti verso l’esterno, che si sono rivelati essere stupefacenti.

Con l’assistenza del cane Maui dell’Unità cinofila, è stata scoperta una sostanziale quantità di droga nascosta vicino all’immobile, inclusa cocaina e hashish. Il sequestro ha incluso anche le somme in denaro in possesso dei due fratelli, ritenute provento dello spaccio.

Dopo gli accertamenti di rito, i fratelli sono stati trasportati al Commissariato di P.S. di Piazza Armerina e, successivamente, dichiarati in arresto. La misura precautelare è stata poi convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari di Enna, su richiesta del Pubblico Ministero.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 5 / 5. - Voti: 1 Questo articolo non è stato ancora valutato