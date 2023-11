Piazza Armerina – Politica: temporali d’autunno

A dispetto delle belle giornate di questi giorni, il meteo politico vede invece l’addensamento di grossi nuvoloni nel cielo delle vicende piazzesi. Epicentro della perturbazione il partito Fratelli d’Italia a cui fa riferimento il sindaco Nino Cammarata, accusato di esercitare il potere politico all’interno della maggioranza con metodi non molto democratici e di operare scelte non condivise. “Sembra aver dimenticato che la sua vittoria elettorale fu frutto di una sinergia di forze politiche strutturate” hanno scritto Calogero Cursale e Aura Filetti di creare un gruppo autonomo in consiglio comunale. Li ha seguiti il segretario di Fratelli d’Italia, Roberto Velardita, che ha rassegnato le dimissioni. In realtà Velardita aveva già espresso il suo dissenso all’inizio di novembre, manifestando malumore all’interno del partito di Meloni, di cui ci aveva parlato.

Non c’è molto di più da dire anche perché sono vicende vissute e rivissute decine di volte negli ultimi vent’anni. Cambiano i volti, cambiano i partiti, cambiano le motivazioni ufficiali ma alla fine la sostanza è sempre la stessa: l’aiuto dato alle elezioni va ripagato (in senso politico) e quando questo non accade arrivano dimissioni, scontri, litigi personali che poi nella prossima campagna elettorale verranno dimenticati nel nome della conquista di una poltrona o di un seggio. La politica è così, non bisogna farsene un problema, visto che comunque tali vicende, sia nel bene che nel male, influiscono sulla gestione della città solo in maniera marginale.

Sempre restando in ambito politico vi abbiamo già riferito delle discussioni in consiglio comunale sollevate dai consiglieri del Pd sul tema della rendicontazione delle spese per l’estate armerina. Al margine di questa vicenda va riferito che il consigliere Azzolina ci ha comunicato che non invierà più i suoi comunicati stampa alla nostra redazione. La motivazione, ci sembra di capire, sta nel fatto che StartNews ha esposto nello stesso articolo sia le tesi dell’opposizione che la risposta della maggioranza. Vorrei ricordare al consigliere Dario Azzolina che quando si informano con serietà e professionalità i propri lettori, in fase di cronaca, sarebbe sempre auspicabile offrire più punti di vista per permettere al lettore di farsi un’opinione e non un’idea sui fatti. Nell’augurargli di accrescere le sua capacità politiche, lo giustifichiamo per la sua giovane età e la poca esperienza nella gestione del ruolo di consigliere comunale e di comunicatore.

Rettifica. Erroneamente avevamo riportato che Roberto Velardita , Aura Filetti e Calogero Cursale avevano abbandonato Fratelli di Italia. L’informazione ricevuta era errata. Ce ne scusiamo con gli interessati

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 5 / 5. - Voti: 1 Questo articolo non è stato ancora valutato