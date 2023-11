I paesi più piccoli del mondo

La domanda su quali siano i paesi più piccoli del mondo affascina molti, soprattutto se consideriamo sia la popolazione che l’estensione territoriale. In entrambi i casi, il paese più piccolo è lo stesso: la Città del Vaticano.

1. Città del Vaticano: Con soli 0,49 km², è il paese più piccolo sia in termini di superficie che di popolazione, con circa 800 abitanti. Nonostante le sue ridotte dimensioni, vanta un’economia propria, con posta, sistema telefonico, stazione radio, sistema bancario e persino una moneta propria, l’euro vaticano. La Città del Vaticano è l’unica nazione indipendente che ha scelto di non essere membro delle Nazioni Unite

2. Monaco: Con una superficie di 2,02 km², Monaco è famoso per le sue località turistiche, il Casino de Monte-Carlo e il Gran Premio di Monaco, una gara di Formula 1. Anche se è uno dei paesi più ricchi al mondo per PIL pro capite, è stato coinvolto in uno scandalo di evasione fiscale nel 2008

3. Nauru: Quest’isola di 21 km² nel Pacifico sud-occidentale ha circa 10.876 abitanti. Non è una meta turistica, e gran parte del suo territorio è stato reso inabitabile e non coltivabile a causa dell’estrazione di fosfato

4. Tuvalu: Un arcipelago di 26 km² nel Pacifico meridionale, Tuvalu è minacciato dall’innalzamento del livello del mare e sta cercando di contrastare questo problema con l’aiuto dell’Australia

5. San Marino: Situato all’interno dell’Italia, questo paese di 61 km² è la più antica repubblica del mondo, con una storia risalente al 1600【

Oltre a questi, altri paesi piccoli includono Liechtenstein, Isole Marshall, Saint Kitts e Nevis, Maldive e Malta. Ognuno di questi paesi ha una storia e delle caratteristiche uniche, che ne fanno delle destinazioni interessanti non solo per i viaggiatori ma anche per chi è appassionato di geografia e storia mondiale

Infine, Monaco si distingue anche per essere il paese più densamente popolato al mondo, con una popolazione di 39.783 abitanti

Lucia Sansone per StartNews

