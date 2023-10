Fedez lascia l’ospedale: un momento di sollievo e gratitudine

Dopo otto giorni di ricovero presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano, Fedez è stato dimesso e ha potuto finalmente tornare a casa. Il rapper, marito della nota influencer Chiara Ferragni, è stato dichiarato fuori pericolo dai medici dopo aver mostrato segni di miglioramento.

Fedez è stato ricoverato a causa di un’emorragia intestinale dovuta a due ulcere. Durante il suo soggiorno in ospedale, ha ricevuto trasfusioni di sangue e ha subito ulteriori trattamenti. Ora, il cantante è in via di recupero e ha espresso la sua gratitudine ai donatori di sangue e alla sua famiglia.

“Sto bene, devo ancora riprendermi un pochino. Ho bisogno di riposo, ma sto bene,” ha dichiarato Fedez ai giornalisti all’uscita dall’ospedale. Ha anche ringraziato sua moglie Chiara Ferragni per il suo costante supporto durante questo difficile periodo.

Fedez ha condiviso un tenero momento con i suoi follower su Instagram, postando una foto delle mani di tutti i membri della sua famiglia, incluso il loro cagnolino. La foto è stata accompagnata da una didascalia che esprime gratitudine per l’affetto e il sostegno ricevuti.

Lucia Sansone per SrartNews