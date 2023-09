Al cine teatro Garibaldi di Piazza Armerina la sfida narrativa del film “Io, Capitano”

Dal 29 settembre al 4 ottobre

IO CAPITANO

Ore 19,00 – 21,30

Matteo Garrone, noto regista italiano, ha recentemente presentato il suo ultimo film, “Io, Capitano”. Quest’opera cinematografica si distingue per il suo approccio umanistico e introspettivo alla questione migratoria, un tema spesso ridotto a numeri e statistiche nei resoconti televisivi. Il film segue la storia di Seydou e Moussa, due giovani senegalesi che intraprendono un viaggio verso l’Europa. A differenza di molti racconti sul tema, “Io, Capitano” non si concentra sulle difficoltà del viaggio o sulle politiche di accoglienza, ma piuttosto sulle ragioni personali e culturali che spingono i due protagonisti a lasciare la loro terra natale.

Un elemento interessante del film è la sua capacità di andare oltre la semplice rappresentazione dei migranti come vittime. Garrone esplora le aspirazioni e i sogni dei giovani africani, mettendo in luce la complessità del fenomeno migratorio. Il film si pone come una sorta di romanzo di formazione, in cui i protagonisti attraversano una serie di esperienze che li portano a maturare e a riflettere sulle proprie scelte. Tuttavia, nonostante l’approccio coraggioso e innovativo, “Io, Capitano” ha ricevuto alcune critiche per la sua mancanza di emozione e impatto. Il film è stato accusato di sacrificare l’aspetto emotivo in favore di un rigore formale che, secondo alcuni, ne limita la portata.

In definitiva, “Io, Capitano” rappresenta un tentativo ambizioso di affrontare una delle questioni più spinose e dibattute del nostro tempo. Sebbene non sia esente da difetti, il film apre nuove prospettive nella narrazione cinematografica sulla crisi migratoria, offrendo uno sguardo più profondo e sfaccettato su un tema spesso ridotto a slogan e semplificazioni.

Lucia Sansone per StartNews