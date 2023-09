Interruzione del servizio idrico a Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera

L’accesso all’acqua potabile è una delle necessità fondamentali per qualsiasi comunità. Tuttavia, gli abitanti di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera, tre comuni della provincia di Enna, dovranno fare a meno di questo servizio essenziale per le prossime 48 ore. La <strong>causa</strong> di questa interruzione è un intervento programmato da parte di Siciliacque, la società che gestisce la distribuzione idrica nella zona. I lavori riguardano l’adduttore principale in contrada Cannavò, nel territorio di Enna, e in contrada Galizzi, nel territorio di Valguarnera Caropepe. La <strong>disconnessione</strong> dell’acqua è iniziata alle 6 del mattino del 28 settembre e durerà per le successive 48 ore. Durante questo periodo, i residenti sono invitati a fare uso parsimonioso delle riserve d’acqua e a prepararsi per eventuali emergenze.

La <strong>società</strong> ha annunciato che fornirà ulteriori aggiornamenti in caso di cambiamenti al programma inizialmente previsto. È quindi consigliabile tenere d’occhio i canali di comunicazione ufficiali per rimanere aggiornati.