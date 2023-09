La Svizzera in vetta: ecco la classifica dei migliori paesi del 2023. L’Italia al quindicesimo posto

Un’analisi dettagliata dei paesi che dominano la scena globale secondo diversi parametri

Ogni anno, numerose classifiche cercano di determinare quali siano i “migliori” paesi del mondo, basandosi su vari fattori come economia, cultura, sistema sanitario e istruzione. La classifica dei migliori paesi del 2023, pubblicata da US News, non fa eccezione e offre una panoramica completa basata su una serie di parametri.

La posizione dell’Italia

L’Italia si trova al 15° posto nella classifica generale dei migliori paesi del 2023. Questa posizione riflette diversi fattori come il PIL, la popolazione e il PIL pro capite. Con un PIL di 2,01 trilioni di dollari e una popolazione di 58,9 milioni, l’Italia è una delle economie più forti dell’Europa. La sua ricca storia, la cucina di fama mondiale e la bellezza geografica la rendono una destinazione turistica molto popolare. Tuttavia, la posizione potrebbe essere influenzata da vari fattori come la politica interna, la situazione economica e altri aspetti sociali.

Classifica dei Migliori Paesi del 2023 (fino al 20° posto)

1. Svizzera

2. Canada

3. Svezia

4. Australia

5. Stati Uniti

6. Giappone

7. Germania

8. Nuova Zelanda

9. Regno Unito

10. Olanda

11. Norvegia

12. Francia

13. Danimarca

14. Finlandia

15. Italia

16. Singapore

17. Spagna

18. Belgio

19. Emirati Arabi Uniti

20. Cina

Fattori di successo dei paesi in cima alla classifica

I paesi che dominano la classifica condividono alcune caratteristiche comuni che contribuiscono al loro successo. Ad esempio, la Svizzera, al primo posto, è nota per la sua neutralità, la ricchezza e la qualità della vita. Il Canada, al secondo posto, è apprezzato per la sua accoglienza verso gli immigrati e la sua estesa natura selvaggia. La Svezia, terza, è uno dei paesi più grandi dell’Unione Europea per massa territoriale e ha una forte identità culturale.

L’Italia: una gemma nel Mediterraneo

Come già accennato, l’Italia si colloca al 15° posto, una posizione che potrebbe sorprendere alcuni date le sue numerose attrattive turistiche e la sua ricca storia culturale. Tuttavia, la posizione dell’Italia potrebbe essere influenzata da sfide economiche e politiche interne. Nonostante ciò, il paese continua ad essere un faro di cultura e bellezza, con città storiche e una cucina che è un patrimonio mondiale a sé stante.

Paesi in ascesa e in declino

Alcuni paesi come Singapore e gli Emirati Arabi Uniti stanno guadagnando posizioni grazie a economie in rapida crescita e a un alto standard di vita. Al contrario, la Cina, pur essendo una delle economie più grandi del mondo, si trova solo al 20° posto, probabilmente a causa di questioni legate ai diritti umani e alla libertà politica.

Considerazioni finali

La classifica dei migliori paesi è un indicatore interessante ma non definitivo della “qualità” di una nazione. Diversi fattori, da quelli economici a quelli sociali e culturali, contribuiscono a determinare la posizione di un paese in classifiche come questa. Tuttavia, è innegabile che queste classifiche possano servire come punto di partenza per discussioni più ampie su cosa rende un paese “migliore” rispetto ad altri.

LA METODOLOGIA UTILIZZATA DA US NEWS

Ecco un riassunto delle caratteristiche principali della metodologia utilizzata per creare la classifica dei “Migliori Paesi” secondo U.S. News:

Fondamenti e Obiettivi

– La classifica è basata anche su come viene percepito il paese in base ad una serie di caratteristiche qualitative. Non si basa solamente su dati quantitativi come il PIL o il numero di abitanti, ma prende in considerazione anche come la gente percepisce un paese in base a una varietà di attributi che non sono facilmente misurabili.

– L’obiettivo è esaminare il valore di una nazione al di là delle metriche quantitative, considerando fattori come il commercio, il turismo e l’investimento.

– L’analisi del 2023 copre 87 nazioni.

Sviluppo e Strumenti

– Il modello è stato sviluppato in collaborazione con la società di servizi di marketing e comunicazione globale WPP e la Wharton School dell’Università della Pennsylvania.

– Sono stati identificati 73 attributi di un paese, rilevanti per il successo di una nazione moderna.

Metodologia del Sondaggio

– Più di 17.000 persone da tutto il mondo hanno partecipato a un sondaggio tra il 17 marzo e il 12 giugno.

– Gli attributi sono stati raggruppati in 10 sottoclassifiche tematiche come “Qualità della Vita”, “Imprenditorialità”, “Influenza Culturale”, ecc.

– Ogni paese è stato valutato su ciascuno dei 73 attributi in base alle risposte individuali del sondaggio.

Ponderazione e Calcolo del Punteggio

– La maggior parte delle sottoclassifiche è stata correlata al PIL a parità di potere d’acquisto per abitante del 2022, come riportato dalla Banca Mondiale.

– I punteggi sono stati trasformati in una scala che potesse essere confrontata a livello globale.

Partecipanti al Sondaggio

– I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi: élite informate, decisori aziendali e pubblico generale.

– Indipendentemente dalla demografia o dal tipo di partecipante, le risposte di ciascun individuo avevano lo stesso peso nei risultati.

Criteri di Inclusione dei Paesi

– I paesi dovevano soddisfare quattro criteri di riferimento per essere inclusi nello studio, come il PIL, gli investimenti diretti esteri, i ricavi dal turismo e l’Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite.

